James, primo gol col Real: il colombiano segna dopo l'ennesima esclusione dai titolari

Prima rete stagionale col Real Madrid per il vecchio sogno estivo dei tifosi azzurri James Rodriguez. Nel match vinto 4-2 contro il Granada, il talento colombiano è partito dalla panchina e ha siglato l'ultima rete, quella del poker, in pieno recupero. Da esubero a protagonista, James, seppur alternando tribune (come in Champions), gare da titolare o panchine, come l'ultima. Ma con gol nel finale.