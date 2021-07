L'ex azzurro Milik è ancora out al Marsiglia, ma il presidente tranquillizza: "Sta per tornare"

Arkadiusz Milik è ancora ai box dopo l'intervento al ginocchio al termine della scorsa stagione - che tra l'altro gli ha fatto saltare gli Europei con la Polonia - nella sfida tra Olympique Marsiglia e Metz. Le ultime sulle sue condizioni arrivano da Pablo Longoria, presidente dell'OM, a margine della presentazione di Cengiz Under e Luan Peres: "Ho parlato con i dottori di Milik. Tornerà il primo agosto per fare la preparazione con noi dopo l'operazione al ginocchio. Contro il Metz prese una botta, è stato operato per mettere a posto il ginocchio".