La teoria cospiratrice del Barcellona: il rigore negato con l'Inter una vendetta per la Superlega

© foto di www.imagephotoagency.it

Furia Barcellona per l'arbitraggio della gara contro l'Inter, ma il club catalano non presenterà reclamo alla UEFA. Secondo il Corriere dello Sport, se in un primo momento i vertici blaugrana sembravano pronti a inviare una protesta formale a Nyon, con tanto di dossier dei (presunti) torti subiti in Europa, il proposito sarebbe tramontato col passare delle ore. Resta il sospetto, in casa Barça, di una possibile ritorsione legata alla questione Superlega, della quale la società del Camp Nou rimane uno dei tre membri insieme a Real Madrid e Juventus. Ma questo non porterà a richieste, peraltro abbastanza improbabili, di provvedimenti. Una cosa il Barcellona l'avrebbe chiesta: di non designare più van Boekel, il VAR la cui biografia è stata anche ritoccata su Wikipedia, per le proprie gare.