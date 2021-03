La UEFA multa il Granada: gravi perdite di tempo contro il Napoli

Gennaro Gattuso, nell’immediato post partita del match di ritorno con il Granada, aveva sottolineato l’atteggiamento degli spagnoli, ritenuto dal tecnico calabrese scorretto. Ecco che la Commissione Disciplinare della Uefa ha sanzionato il Granada con 29.000 euro di multa per aver commesso varie infrazioni nella gara di ritorno di Europa League contro il Napoli. La sanzione è stata comminata per il rientro in campo in ritardo ad inizio ripresa, per aver festeggiato con tutta la delegazione il passaggio di turno in campo e per i cartellini gialli ricevuti durante la partita. Eventi ritenuti dunque tutt'altro che corretti dalla Uefa che ha così punito la compagine spagnola.