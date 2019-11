Lazio pronta a salutare l'EL: ora tutto sul quarto posto e la Champions che manca da undici anni!

Lazio ormai ad un passo dall'eliminazione dall'Europa League. Un disastro per la squadra di Inzaghi, dopo la sconfitta patita questa sera per mano del Celtic all'Olimpico. La squadra biancoceleste non è matematicamente fuori, ma per approdare ai sedicesimi di finale dovrà sperare una serie di risultati che appaiono, francamente, poco plausibili (devono vincere le restanti due partite del girone contro Rennes e Cluj e confidare che il Celtic batta proprio i romeni nell'ultima giornata del gruppo E). Alla squadra di Inzaghi resta, dunque, da puntare tutto su quarto posto, che varrebbe la partecipazione alla fase a gironi di Champions League, che in casa biancoceleste manca ormai dal 2007/08.