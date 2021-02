Ligue 1, Milik in rete contro il Lione: il Marsiglia pareggia 1-1 ed è ottavo

Bella partita al Velodrome, dove Marsiglia e Lione si dividono la posta in palio al termine di una gara accesa e ricca di occasioni. In vantaggio con la rete di Tok Ekambi nel primo tempo, il Lione si fa raggiungere nella ripresa da un calcio di rigore di Milik. Grazie al gol dell'ex attaccante del Napoli l'OM fa perdere alla squadra di Rudi Garcia il secondo posto in classifica, tornato al PSG. Espulso Paquetà nelle file dei lionesi, per doppio giallo. Solo ottavo posto per i marsigliesi a -16 dal quarto posto.