Ligue 1, tanti dubbi per finire la stagione. Aulas propone: "Posti in Champions assegnati su coefficiente"

La Ligue 1 è ferma da venerdì scorso e tanti stanno dando un contributo utile a prendere le decisioni migliori per terminare la stagione. Per risolvere il problema dell'assegnazione dei posti nelle Coppe Europee, Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha proposto su TWitter di prendere in esame una classifica che tenga conto delle ultime 3 o 5 edizioni del campionato francese. Aulas era stato criticato da molti dirigenti per aver pensato di annullare totalmente stagione.