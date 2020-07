Lille, trovato l'erede di Osimhen: cessione del nigeriano è ormai imminente

Victor Osimhen si avvicina sempre più al Napoli. Ormai sono ore decisive, si aspetta solo il tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il tutto. Nel frattempo, come riportano i media francesi, il Lille avrebbe individuato in Alfredo Morelos dei Rangers come l'erede di Osimhen e avrebbe già anche raggiunto un'intesa di massima con la sua nuova società, e adesso manca solamente quella tra i due club.