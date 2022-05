Lite a Tiki Taka: Ferrari provoca, Zazzaroni esplode: "Sei un co****ne!"

Nel corso di 'Tiki Taka - La repubblica del pallone', è andato in scena un acceso dibattito tra i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabrizio Ferrari.

Nel corso di 'Tiki Taka - La repubblica del pallone', è andato in scena un acceso dibattito tra i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabrizio Ferrari. La lite è nata quando il direttore del Corriere dello Sport ha commentato una notizia sulla Juventus: “La pagnotta me la guadagno sempre. Ma questa cosa della lite di Nedved e Agnelli non la so e quindi non l’ho scritta. Sono abituato a riportare solo notizie fondate".

Giuseppe Cruciani è intervenuto ironicamente: “Quando Zazzaroni non scrive le cose sul suo giornale, dice che non sono vere”.

Dopo la provocazione di Ferrari: “Vorrei dire una cosa, il 2 luglio 2019 scriveva Barella è della Roma e poi sappiamo dove è andato”, gli animi si sono accesi.

A quel punto Zazzaroni si è infuriato: “Io so che è un co***ne. Se vai a prendere le collezioni dei giornali ne trovi di tutti i colori. Però questa mancanza di rispetto nei confronti di chi fa questo mestiere. Lui non fa questo mestiere, fa qualcosa altro. Stai buono e tranquillo, non considerarmi perché mi stai facendo inca**are. Doversti stare tranquillo, guadagnati la pagnotta non toccando il mio mestiere, pensa alle stron**te che scrivi. Deve venire qui a spu**anarmi. Sarri non ha mai parlato con la Roma perché l’appuntamento era con Ramadani. Non sai nemmeno chi è Ramadani. Chiedilo a Sarri. Non rompere i co***ni, devi avere rispetto del mio lavoro. Non mi inca**o mai ma è la terza volta”.

Ferrari ha di nuovo provocato: “Avevi pure ad aprile detto che Allegri non sarebbe ritornato alla Juventus al 99%”

Zazzaroni ha infine replicato: "Difatti Allegri stava firmato il giovedì per il Real e alla mattina è andato a firmare per la Juve, e ti dirò di più, domani uscirà anche la dichiarazione di Marotta che stava firmando con l'Inter. Stai buno, su!"