LIVE - Napoli-Perugia, pre-partita: Osimhen è pronto per partire dall'inizio

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Stamattina il Napoli non s'è allenato nel ritiro di Dimaro in vista della seconda amichevole del ritiro di Dimaro. Dopo aver sfidato i dilettanti dell'Anaune, un test più di livello per gli azzurri contro il Perugia. La partita andrà in diretta sulla pagina Facebook della SSC Napoli, mentre su Tuttonapoli.net sarà possibile seguire la diretta testuale e tutti gli approfondimenti post-partita.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, seconda ed ultima amichevole del ritiro di Dimaro