Liverpool campione del mondo, ma in Premier è vietata subito la patch: c'è il ricorso

Il Liverpool vuole sfoggiare la sua nuova patch già in questa stagione. Dopo aver vinto il Mondiale per club nella finale col Flamengo, la squadra di Klopp ha infatti acquisito il diritto di esporre il marchio della suddetta competizione sulla propria maglietta: una conquista che mal si sposa però col regolamento della Premier League, che impedisce alle società inglesi di cambiare la propria casacca a stagione in corso. Ecco perché i Reds chiederanno una deroga speciale alla Federazione inglese nei prossimi giorni, così da non dover attendere il campionato 2020-2021 per cucire la patch sulle nuove divise. Lo riporta Sky Sports UK.