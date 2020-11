Lozano in gol, battuto il Giappone 2-0: 82 minuti per il messicano

Hirving Lozano a segno con la sua nazionale in Giappone-Messico, amichevole disputata in Austria, vinta 2-0 dai messicani. L'attaccante del Napoli ha realizzato con freddezza al 68',partendo centralmente in contropiede. L'altra rete dei centro-americani è stata siglata dal centravanti Jimenez, l'azzurro è rimasto in campo per 82 minuti.