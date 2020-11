Macedonia-Estonia, le formazioni ufficiali: Elmas confermatissimo da titolare

Ancora titolare con la sua nazionale Eljif Elmas in Macedonia-Estonia. Il centrocampista azzurro giocherà alle spalle di Nestorovski nel match del Gruppo 2 della Lega C di Nations League, in programma tra poco alle ore 15.

Macedonia (4-2-3-1): Siskovski, Bejtulai, Musliu, Tričkovsk, Trajkovski, Ristovski, Velkoski, Nikolov, Spirovski, Elmas, Nestorovski. All. Angelovski.

Estonia (4-2-3-1): Hein, Pikk, Tamm, Kreida, Zenjov, Vassiljev, Sappinen, Sinyavskiy, Mets, Ainsalu, Teniste. All. Voolaid