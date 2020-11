Maradona, i chiarimenti del medico: "Non è in condizioni critiche, sta bene e ha voglia di andare via"

Lepoldo Luque, medico che si occupa di Maradona, ha voluto dare ulteriori chiarimenti riguardo le condizioni del campione argentino attraverso una nota stampa: "Diego non è entrato con urgenza. Non è che sia critico o qualcosa del genere. È migliore di ieri. L'idea è che continui qui ancora per qualche giorno. E' anemico e disidratato. Deve correggersi e continuare a migliorare. L'idea è di migliorare il più possibile. Abbiamo bisogno di più tempo. Sta bene, Diego vuole andare. Scherziamo e camminiamo all'interno della clinica. L'evoluzione è stata come volevamo. Lui è cosciente".