Marsiglia in Champions dopo lo stop alla Ligue1 ma i conti spaventano. Il club: "Nessun rischio"

Il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha rassicurato i tifosi in videoconferenza circa la partecipazione dell'OM alla Champions League 2020-21. La squadra si è conquistata il diritto sul campo a parteciparvi grazie al secondo posto in Ligue 1. Con un forte punto interrogativo a livello finanziario. Ci sono gravi problemi economici che non sono sfuggiti alla UEFA. Il club è sotto la lente d'ingrandimento a Nyon a seguito del deficit di 70 milioni di euro, che potrebbe ampliarsi fino a 100 milioni a seguito della crisi economica dovuta allo stop per la pandemia da coronavirus.

Tuttavia, Eyraud ha dichiarato: "Se il fair play finanziario dovesse arrivare fino all'esclusione dalle coppe, questo avverrebbe per la stagione 2021-22. Non è come si legge in diro, non passeremo a rilasciare comunicati stampa per smentire ciò che leggiamo. Non sarebbe per la prossima stagione".

Ricapitolando: il Marsiglia ha conti in rosso ben oltre i parametri consentiti dal Fair Play Finanziario. I club non possono superare il deficit di 30 milioni nelle ultime tre stagioni. L'OM in proiezione potrebbe arrivare addirittura a 270 milioni di passivo.