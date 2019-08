Marsiglia, Villas-Boas: "Napoli bravo in contropiede, difficile segnare contro questa organizzazione..."

André Villas-Boas, allenatore dell'Olympique Marsiglia, dopo la sconfitta contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Foot Marseille: "Abbiamo iniziato davvero forte, facendo meglio per i primi 15 minuti, giocando ad alta intensità. Più tardi poi abbiamo sofferto perché il Napoli ha una certa esperienza, il classico cinismo italiano. Dobbiamo ripartire dai questi primi 15 minuti, avremmo potuto segnare un gol, ma comunque abbiamo fatto bene. Il Napoli ha segnato in contropiede, poi quando sei sotto diventa difficile trovare spazi in una squadra organizzata come quelle di Ancelotti. Nella ripresa abbiamo perso profondità, ma sono soddisfatto del gioco e dell'intensità messa in campo. Mi sono congratulato con i miei ragazzi".