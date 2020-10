Non si sblocca il match dopo mezz'ora al San Paolo. Il Napoli attacca ma pecca di lucidità in fase di finalizzazione, contro un'Az molto chiuso. Al 32' proteste azzurre: Svensson trattiene in area Lozano, che chiede il penalty. Per l'arbitro non c'è fallo: solo calcio d'angolo per il Napoli.