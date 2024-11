McGinn regala la vittoria alla Scozia: 1-0 alla Croazia, 90' per Gilmour e McTominay

vedi letture

Gilmour e McTominay titolari nella sfida contro la Scozia per la Nations League. I due centrocampisti del Napoli come sempre confermatissimi in mediana contro la Croazia. Vittoria per 1-0 della nazionale di Clark con la rete di McGinn nel finale. Croazia in dieci dal 43' per il rosso a Susic. I due azzurri di Conte hanno sfiorato il gol diverse volte prima della rete decisiva di McGinn.