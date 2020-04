Mentana contro Conte: "Se avessimo saputo della sua uscita, non avremmo mandato in onda quella parte"

Enrico Mentana non ha particolarmente apprezzato la conferenza stampa di Giuseppe Conte in riferimento alla smentita su Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Se possiamo dire, l'avremmo francamente evitato. Se l'avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa" ha detto il direttore del TgLa7.

Lo stesso Conte aveva detto: "Ma questo dibattito deve essere chiaro, senza falsità, perciò devo fare delle precisazione: il Mes esiste dal 2012, non è stato approvato o creato ieri, come irresponsabilmente e falsamente è stato detto ieri, e stavolta devo fare i nomi, da Salvini e Meloni. Lo stanno ripetendo da ieri per tutte queste ore, non è così, non è assolutamente così, questo governo parla con chiarezza!".