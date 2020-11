Meret-Ospina, i numeri danno ragione a Gattuso: Alex ha fatto passi indietro?

Quello tra Meret ed Ospina è un duello che dura ormai da diversi mesi, con entrambi i portieri che ormai sono oggetto di un turnover costante. In molti hanno puntato il dito contro Ringhio quando l'allenatore ha deciso di mantenere questo dualismo che, arrivati a questo punto della stagione, vede un equilibrio perfetto nelle presenze: cinque a testa.



Al mometo, va detto, i numeri danno ragione a Gattuso che ha sempre frenato la possibilità di dare a Meret la maglia di titolare fisso. Al momento l'ex portiere della Spal, infatti, ha subito 6 gol in cinque partite, totalizzando un solo clean sheet, ovvero per una sola volta ha mantenuto la porta inviolata.

Rendimento decisamente diverso per Ospina: soltanto 3 gol subiti (con lo stesso numero di partite) e ben 3 clean sheet. Il colombiano si sta facendo valere, dunque, non solo per quanto concerne l'abilità di saper giocare con i piedi, ma anche nel rendimento tra i pali. Cosa succede a Meret?