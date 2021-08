Messi al PSG, per Canal+ arrivo imminente e possibile presentazione già in serata

Nuovi e importanti aggiornamenti circa l'arrivo di Leo Messi a Parigi. Secondo Canal Plus la Pulce arriverà in Francia già in queste ore, con visite mediche e firma sul contratto a stretto giro di posta. Questo perché, racconta l'emittente, il sogno del PSG è quello di presentarlo direttamente nella giornata di oggi, anche se a quel punto verrebbe accantonata l'idea Tour Eiffel per questioni logistiche e organizzative.