Morte Maradona, l'ex medico: "Si è lasciato morire, anni fa a Cuba tentò il suicidio"

Diego Armando Maradona si è lasciato morire a causa della depressione che stava vivendo. A dirlo è Alfredo Cahe, l'ex medico dell'ex giocatore, il quale ritiene che il fuoriclasse argentino possa aver smesso di mangiare e di prendere le sue medicine perché caduto in depressione in seguito all'intervento al cervello subito pochi giorni il suo sessantesimo compleanno. Cahe sostiene anche che l'ex ragazza di Maradona gli abbia detto che il Pibe era stufo di vivere. "Quello che ha avuto non sembra un semplice infarto", ha confidato a una radio argentina il medico che ha seguito Maradona per 30 anni, tra il 1977 e il 2007.

Ma Cahe va oltre e garantisce addirittura che la star argentina aveva già tentato il suicidio una volta, a Cuba, quando si scontrò con la sua macchina contro un autobus: "Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un'occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: 'Non l'ho visto, me lo sono trovato di fronte'. Ma è stato salvato per miracolo". Poi la bordata: "Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha chi doveva curarlo non si è preso cura di lui come avrebbero dovuto. L'ultima volta che l'ho visto era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlargli".