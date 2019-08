Mourinho si commuove in diretta alla tv spagnola: "Il calcio mi manca"

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Ha vinto tanto e dappertutto e forse anche per questo a Josè Mourinho il calcio manca. Rimasto senza panchina dallo scorso dicembre, dopo l'esonero dal Manchester United, lo 'Special One' intervistato dalla tv spagnola 'El Chiringuito' mostra il lato più umano del suo carattere, confessando che "il calcio mi manca", accompagnando il tutto con una smorfia di emozione. "Mi stavo divertendo finché non è diventata una cosa seria. È stata una cosa seria finora, e adesso che mi sono fermato invece di godermela mi manca", le parole del tecnico portoghese in versione 'umana'.