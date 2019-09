Napoli-Cagliari, i precedenti: 33 confronti, l'ultima volta fu successo azzurro

Il sito ufficiale della Ssc Napoli ha riportato i numeri dei precedenti tra Napoli e Cagliari, impegnate domani per il turno infrasettimanale di Serie A: "Sarà la sfida numero 77 tra Napoli e Cagliari in Serie A. E' la 34esima edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 33 precedenti al San Paolo: 20 vittorie del Napoli, 9 pareggi, 4 successi del Cagliari.

Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro il Cagliari in Serie A:

5 maggio 2019 – Napoli vs Cagliari 2-1

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro il Cagliari in Serie A:

23 novembre 2014 – Napoli vs Cagliari 3-3

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Cagliari in Serie A:

26 agosto 2007 – Napoli vs Cagliari 0-2