Napoli-Hellas, ecco dove guardarla in Tv e streaming

Si torna in campo! Dopo la Coppa Italia, il Napoli di Rino Gattuso si rituffa nel campionato con la sfida all'Hellas. Calcio d'inizio martedì alle ore 19.30, sarà possibile vedere il match sulla piattaforma Dazn e sul canale dedicato Sky per chi ha attivato l'opzione. Ovviamente sarà possibile vedere la partita in streaming attraverso il sito di Dazn.

