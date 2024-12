Neres, (quasi) nessuno dribbla come lui in Serie A: con l'Udinese numeri da capogiro

David Neres ha completato 6 dribbling nella partita contro l’Udinese. L’ultimo giocatore del Napoli a riuscirci in Serie A era stato Kvaratskhelia il 28 aprile 2024 contro la Roma. In generale, solo otto azzurri negli ultimi sette anni avevano chiuso una partita di Serie A con almeno 6 dribbling riusciti. Inoltre, in Serie A 2024/25 David Neres è solo il quinto calciatore a completare più di 5 dribbling in una partita (6, al pari di Leao, Thauvin, Zortea e Tavares).

