Newell's, c'è un nuovo Messi e ha la 10: "Il mio cognome? Solo omonimia con Leo"

Messi finalmente vestirà la maglia numero 10 del Newell's Old Boys. Non Lionel, che forse un giorno a fine carriera potrebbe decidere di vestire i colori della sua Lepra, bensì Joaquin Messi, anni 18, iscritto nella squadra Under 20 per la Copa Libertadores di categoria. Intervistato dai canali ufficiali del club, Joaquin ha parlato del cognome pesante: "In molti mi hanno chiesto se c'è una parentela o altro, ma è una semplice casualità. Ad esempio nel mio paese conosco altre tre famiglie Messi. Certo, da calciatore sarò a maggior ragione associato a lui, anche perché sono la Newell's, come lui. E ora userò questa maglia (la numero 10)". E circa il sogno di poter giocare proprio con la Pulga al Newell's, Joaquin risponde: "Sarebbe la cosa più bella che mi potrebbe capitare in tutta la mia vita. Chi indosserebbe la 10? Lui, assolutamente! Io prenderei un altro numero".

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5