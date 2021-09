Opinionista Sky fino a quando? Spunta ipotesi per la nuova squadra di Conte

Potrebbe essere il Manchester United la prossima panchina di Antonio Conte? Al momento non ci sono avvisaglie che il posto occupato da Ole Solskjaer sia a rischio, ma secondo quanto si apprende dal Sun, l'allenatore italiano sta tenendo d'occhio il Manchester United, opzione prediletta per un ritorno in Premier League che a quel punto sarebbe sensazionale. Per adesso, però, dovrà accontentarsi di proseguire nelle sue nuove, ma momentanee, vesti di opinionista.