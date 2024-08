Ufficiale Orsato riparte dalla Russia: è consulente degli arbitri della Federcalcio russa

Uno dei temi aperti, legati sì al mondo del calcio ma più su sponda arbitrale, era Daniele Orsato. Terminato l'ultimo grande torneo con gli Europei di Germania 2024, l'arbitro di Schio poi ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dalla Can A e B, seppur mantenendo l'affiliazione all’AIA, dopodiché si sono aperte varie ipotesi in merito al prossimo passo che avrebbe compiuto.

Il momento è arrivato. Nelle ultime ore Orsato è stato annunciato come nuovo consulente della commissione arbitrale della Federazione calcistica russa, la comunicazione ufficiale è arrivata tramite una nota della RFS. Il fischietto italiano, eletto miglior arbitro al mondo dall'IFFHS nel 2020, si unisce così al team di due altri grandi ex direttori di gara: l’argentino Nestor Pitana e il turco Cüneyt Çakir. Ad ogni modo il destino di Daniele Orsato potrebbe ancora mutare. Come precisato sui social dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, “il ruolo è compatibile con eventuali incarichi in ambito Uefa ma anche in Italia".