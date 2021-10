Osimhen senza reti, oggi altri quattro azzurri in Nazionale: il programma

Novanta minuti in campo e nessun sussulto per Osimhen con la sua Nigeria. L'attaccante del Napoli è rimasto a secco nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali persa dalla sua Nazionale contro la Repubblica Centrafricana.



Oggi toccherà a Lozano che col suo Messico sfiderà il Canada, Elmas di scena in Liechtenstein-Macedonia del Nord, Anguissa protagonista in Camerun-Mozambico e Ospina impegnato con la sua Colombia contro l'Uruguay.