Pareggio di Di Lorenzo dopo due legni colpiti dal Sassuolo

Arriva la rete del 2-2 del Napoli con Giovanni Di Lorenzo al miinuto 72'! Insigne prende palla sulla sinistra e scappa via a Maxime Lopez. Cross al bacio per Di Lorenzo, che accompagna dall'altro lato: in spaccata il terzino spinge in fondo al sacco! Poco prima del gol il Sassuolo aveva centrato una traversa con Berardi ed un palo con Caputo.

Dopo la rete Gattuso lancia nella mischia Ghoulam e Bakayoko, al posto di Hysaj e Demme.