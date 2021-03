Peppe Iodice: Una maglia del Napoli per il professor Ascierto

Una maglia del Napoli per celebrare la squadra ma soprattutto come omaggio alla città, affinchè possa presto uscire dalla situazione difficile che sta attraversando a causa del Covid. Così Peppe Iodice ha omaggiato il professore Paolo Ascierto- direttore del Dipartimento di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’IRCCS Fondazione Pascale di Napoli- intervenuto come super ospite nella prima puntata del Peppy Night Fest, il programma condotto dal one man show e andato in onda venerdì in prima serata su Canale 21. Una maglia con il nome Ascierto e con il n1 per ringraziare l’impegno profuso dal Luminare per la lotta al Coronavirus ma anche un modo per ironizzare sulla “rivalità” calcistica tra i due in quanto il professore Ascierto è tifoso della Juventus.

Ospiti della prima puntata del Peppy Night Fest sono stati anche i cantanti Gigi Finizio e Andrea Sannino che hanno duettato cantando alcuni dei propri successi. Nel cast del programma c’è anche l’attore Francesco Procopio.

Il programma, trasmesso in diretta dal Teatro Troisi è prodotto da Claudio Malfi con Pino Oliva e Paolo Torino editore di Canale 21. Ideato e scritto da Lello Marangio & Peppe Iodice con la collaborazione ai testi di Marco Critelli. In consolle Daniele Decibel Bellini. Grafica Max Laezza. La regia teatrale è di Francesco Mastandrea mentre quella televisiva è di Stefano Traditi.