Pirateria, entra oggi in vigore la legge 'anti pezzotto': carcere e siti oscurati in 30'

Come riferisce Il Sole 24 Ore entra oggi in vigore la legge anti pezzotto.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce Il Sole 24 Ore entra oggi in vigore la legge anti pezzotto. E' previsto l’inasprimento delle sanzioni: carcere fino a 3 anni per chi trasmette in maniera illegale e sanzioni sino a 5mila euro per chi ne fruisce, mentre il nuovo regolamento operativo di Agcom prevede che l'Autorità richieda alle società di Tlc di intervenire e oscurare in massimo 30 minuti i siti pirata che avranno leso l'attività dei broadcaster, si legge su Calcio e Finanza.