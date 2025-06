Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Spagna-Italia U21, continua il Mondiale per Club

In questo martedì 17 giugno va in scena il terzo turno dei gironi degli Europei Under 21, che tra le altre vede sfidarsi la Spagna contro l'Italia alle ore 21:00. Continua anche il Mondiale per Club. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 17 GIUGNO

16.00 Norvegia-Olanda (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

18.00 Fluminense-Borussia Dortmund (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1

18.00 Georgia-Portogallo (Europei Under 21) - UEFA.TV

18.00 Francia-Polonia (Europei Under 21) - UEFA.TV

19.00 Germania-Inghilterra (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

21.00 River Plate-Urawa Reds (Mondiale per Club) - DAZN

21.00 Spagna-Italia (Europei Under 21) - RAI 2

21.00 Romania-Slovacchia (Europei Under 21) - UEFA.TV