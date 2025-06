Non solo Hudson-Odoi e Sancho, Romano: "Ecco 2 nomi nuovi per gli esterni"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto del calciomercato del Napoli. Tra i vari nomi, ne sono stati presentati due nuovi per il ruolo di esterno d'attacco: “Adesso farò dei nomi in rapida successione per gli esterni del Napoli. Confermo il nome di Jadon Sancho, ma ci sono altri nomi che il Napoli sta sondando e visionando, che sono all’interno della lista degli azzurri.

Viste le modalità di lavoro del Napoli, che tocca più profili, è giusto raccontare i profili su cui c’è più attenzione. Il primo è Hudson-Odoi del Nottingham Forrest, il secondo è Dilane Bakwa dello Strasburgo, il terzo è un vecchio pallino di cui abbiamo già parlato a gennaio cioè Kevin Schade del Brentford. Tutti questi giocatori sono nella lista del Napoli, capiremo poi se ci saranno delle trattative in questo senso”.