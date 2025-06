Bomba di Dazn: si può chiudere per Lucca, il suo arrivo non esclude Nunez

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva per la Champions League e lo sta dimostrando con i fatti sul calciomercato. Dopo l'arrivo di Kevin De Bruyne, gli azzurri puntano ad aggiungere rinforzi nel ruolo di centravanti: i nomi più caldi sono quelli di Lorenzo Lucca dell'Udinese e di Darwin Nunez del Liverpool.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni raccontano di come il Napoli sia in fase avanzata per l'acquisto del centravanti friulano, mentre quella di Nunez è una trattativa ancora ai primi stadi. La notizia dell'ultim'ora è che l'arrivo di uno non escluderebbe l'altro, dunque niente Lucca in stand-by come invece poteva sembrare. A riportarlo è Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato DAZN, che su X scrive: "Il Napoli avanza per Lorenzo Lucca. Si può chiudere per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il suo arrivo non escluderebbe quello di un altro attaccante, Nunez su tutti".