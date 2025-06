Ultim'ora Beukema-Napoli, intesa totale! Sky: entusiasta del progetto di Conte, ora il Bologna...

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli parlando anche della trattativa con il Bologna per Sam Beukema. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sempre più calda la pista Beukema, rimangono in piedi anche le altre. Non si dimentichi Chalobah, i discorsi fatti per Gatti e anche Scalvini piace. Ad oggi però Beukema è quello che sicuramente ha detto ‘sì’ al Napoli, sarebbe affascinato dal poter lavorare nella squadra campione d’Italia ed essere allenato da Antonio Conte. La proposta economica poi è più alta del contratto in essere con il Bologna. Immaginiamo che ci possa essere un contatto tra le società in settimana, per capire se l’operazione può essere veramente fattibile".

Le ultime sul centrocampo, tra Zambo Anguissa e Yunus Musah: "A centrocampo, Anguissa non ha ancora detto di no al rinnovo, anzi, c’è la possibilità che possa continuare a giocare nel Napoli. Questo fatto ha frenato i discorsi per Yunus Musah. Quindi se dovesse rimanere Anguissa, il Napoli preferirebbe non trattare Musah e per questo è stato messo in stand-by. In caso dovesse verificarsi la permanenza di Anguissa, il Napoli potrebbe spostare i soldi per Musah su altre situazioni”.