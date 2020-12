Polemiche su CR7: è in vacanza a Dubai e non farà quarantena al rientro in Italia

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di lui in questo 2020 falcidiato dal Coronavirus. L'attaccante della Juventus sta trascorrendo le sue vacanze natalizie a Dubai e oggi sarà presente alla cerimonia del Globe Soccer Awards che si svolgerà negli Emirati. CR7, come riporta Il Corriere dello Sport, sta vivendo con molte restrizioni sociali in meno: per esempio si allenato in palestra al fianco dell’amico-principe Fazza. Il portoghese non essendo positivo né stato a contatto con positivi poteva lasciare l’Italia e potrà tornare ad allenarsi alla ripresa dell’attività seguendo il protocollo che prevede per i calciatori quello che si può definire 'isolamento attivo'.