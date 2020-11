Polonia-Olanda, le formazioni ufficiali: Zielinski in campo dall'inizio, out Milik

Di seguito le formazioni ufficiali di Polonia-Olanda. Le due squadre possono ancora vincere il girone, ma tutto dipenderà dall'Italia impegnata in Bosnia. Molti gli "italiani" in campo: Glik, Reca, Zielinski, De Vrij, Hateboer. E in panchina Szczesny, Skorupski, Milik, Linetty, Bereszynski.

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Klich, Krychowiak; Placheta, Zielinski, Jozwiak; Lewandowski. All Jerzy Brzczek.

OLANDA (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Klaassen, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Stengs, Depay, Malen. All. Frank de Boer.