Qui Genova - La Samp lavora in vista del Napoli: assenti sei nazionali, il report

La Sampdoria lavora in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli, in programma sabato pomeriggio. Questo il report pubblicato sul sito ufficiale del club blucerchiato: "Pranzo di squadra e ripresa con allenamento al pomeriggio. Così è ripartita la Sampdoria in vista della gara di campionato di sabato a Napoli. Sul campo 2 del “Mugnaini” mister Eusebio Di Francesco e staff hanno diretto una serie di esercitazioni atletiche e di coordinamento psicomotorio per poi continuare con lavori tecnico-tattici con la palla e partite a tema su rettangolo da gioco ridotto.

Singoli. Kaique Rocha è rientrato dal Brasile dopo aver assolto agli impegni burocratici e si è allenato con il gruppo. Ancora assenti invece i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto e Karol Linetty, attesi a Genova tra la doppia seduta di domani, martedì, e il pomeridiano di mercoledì. Sessione personalizzata per Ronaldo Vieira che, a causa di un ritardo aereo, è arrivato a Bogliasco a seduta già iniziata. Gonzalo Maroni ha infine proseguito il proprio percorso individuale di recupero agonistico in palestra e sul campo".