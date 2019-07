Real Madrid, la crisi continua: ko anche col Tottenham con pasticcio difensivo

Altra sconfitta in amichevole per il Real Madrid, che sta faticando e non poco in questo pre-stagione. I Blancos sono stati sconfitti per 0-1 dal Tottenham nella sfida di Audi Cup, decisa dalla rete siglata dal solito Harry Kane a metà della prima frazione di gioco dopo un erroraccio di Marcelo che, di fatto, ha regalato palla al bomber avversario. Gli Spurs, dal canto loro, continuano nell'eccellente preparazione all'ormai sempre più imminente avvio della Premier League.