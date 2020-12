Ricorso, le prime parole dell'avv. Lubrano: "Juve non rodata, il Napoli voleva affrontarla!"

E' cominciata da pochi minuti l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni, dove si sta discutendo della partita mai giocata tra Juve e Napoli. Ha preso la parola in avvio l'avvocato del Napoli Enrico Lubrano: "Il Napoli non è partito per causa rinforza maggiore, dovuta dell'impedimento della Asl. Non basta il sospetto per parlare di malafede... per il Napoli sarebbe stato meglio affrontare la Juve ad inizio stagione, quando ancora non era rodata. Non c'era motivo per disertare il match".