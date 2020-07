Rigore Milan, Di Canio: "Non può mai esserci!", Caressa: "Doveva andare al Var..."

Un calcio di rigore quanto meno dubbio, quello fischiato contro il Napoli durante la sfida contro il Milan. Si analizza l'episodio ai microfoni di Sky Sport nel post partita, con Fabio Caressa che ha cosi commentato: "Non hanno mandato l'arbitro al Var, ma mai come questa volta avrebbero dovuto mandarlo. Il pallone andava verso l'indietro dopo il tocco del difensore, quindi uscivi dalla disponibilità dell'avversario". Ancora più netto Paolo Di Canio che non ha dubbi: "Questo non può essere mai rigore!".