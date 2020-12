Rinnovo Gattuso, c'è un solo tassello che manca

Quello del rinnovo di Gattuso è un tema spigoloso, finito al centro dell'attenzione mediatica ormai da diversi mesi. Cosi l'allenatore calabrese è protagonista di un vortice di rumors sul sul prosieguo all'ombra del Vesuvio. Tutto sembra ormai fatto, sono i fatti a parlare. Se non bastassero le notizie che giungono da più fonti, soprattutto nelle ultime, è stato lo stesso Giuntoli qualche settimana fa a confermare che sì, Gattuso resterà sulla panchina del Napoli.

Ma allora, di fatto, cosa manca realmente all'annuncio? Un solo aspetto, in realtà. Il tempo. Quello dei contratti è un tema ricorrente in casa Napoli, e se il discorso vale per i giocatori è chiaro che possa valere anche per l'allenatore. I legali sono a lavoro da settimane, ma tutto sembra andare verso la direzione del prolungamento. Manca soltanto tempo, quello necessario a far si che ogni pezzo del puzzle venga incasellato nella maniera giusta.