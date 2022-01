Rissa da far west in Egitto-Marocco: l'arbitro colpisce Munir che cade a terra

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Animi decisamente tesi nel finale dei tempi regolamentari tra Egitto e Marocco, due nazionali divise da una rivalità molto accesa. Così, dopo un brutto fallo su Hakimi, al 31' st della partita dei quarti di finale di Coppa d'Africa si è scatenata un rissa da far west con scene da saloon, urla e parapiglia tra i giocatori. Ci si è messo anche l'arbitro, il senegalese Maguette N'Diaye, che a un certo punto ha spinto via il marocchino Munir El Haddadi, ex Barcellona, che si è inginocchiato con le mani sul volto. La partita è stata vinta 2-1 dall'Egitto dopo i supplementari, intanto il video della rissa sta diventando virale. (ANSA).