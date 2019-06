Rivaldo: "Messi-Maradona? Il paragone non fa bene alla pulce. Neymar? Torni al Barça e si scusi..."

Rivaldo ha fiducia il Leo Messi. L'ex giocatore di Milan e Barcellona, campione del Mondo nel 2002 con il Brasile e Pallone d'Oro 1999, ha parlato della Copa America in corso: "L'Argentina ha rispettato le attese. Ha grandi giocatori, ma è una squadra che cambia tanto ed è difficile ottenere risultati immediati. Non sarà facile raggiungere la finale, ma con Messi tutto è possibile. Ora arrivano le partite che contano e Leo sa come giocare queste sfide. È sempre stato sfortunato nei grandi appuntamenti con la Nazionale. La fortuna è importante, è stato così per noi nel 2002: il primo gol di Ronaldo arrivò grazie a un errore di Kahn, che era uno dei portieri migliori del mondo. Il destino era dalla nostra parte".

Confronto con Maradona - "Il paragone non fa bene alla Pulce. È molto più facile giocare per la squadra di club rispetto alla Nazionale: manca la quotidianità e i compagni di squadra sono sempre diversi. Lui è in perfette condizioni per giocare ancora con l'Argentina. Non ha bisogno di vincere la Copa per vincere il Pallone d'Oro. Van Dijk ? Bisogna chiedersi se è stato influente nella difesa del Liverpool così come lo è Messi nell'attacco del Barcellona. Se vincerà il trofeo, ovviamente, avrà una spinta in più per la conquista del Pallone d'Oro".

Consiglio a Neymar - "La cosa migliore per lui è tornare, chiedere perdono ai tifosi e mostrare di avere dei rimpianti. A Barcellona starà meglio e tornerà a giocare il suo miglior calcio. Probabilmente perderà qualcosa a livello economico ma il sacrificio può valere la pena se ritroverà la felicità".