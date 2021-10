Rosso (col Var) per Kastanos: intervento killer su Anguissa!

Salernitana in 10 al minuto 70' per l'espulsione di Kastanos! Intervento killer su Anguissa: la gamba del centrocampista cipriota è alta, troppo alta, da rosso diretto per Fabbri dopo la revisione al monitor. In prima istanza era arrivata solo l'ammonizione, poi richiamato dal Var il direttore di gara ha mostrato il cartellino rosso al centrocampista della Salernitana.