Sassuolo-Napoli, settore ospiti: 4mila biglietti in vendita senza restrizioni, i dettagli

In vista del match di domani tra Napoli e Parma, il sito ufficiale della Ssc Napoli comunica che sono in vendità i biglietti per la sfida del Mapei Stadium che vedrà di fronte proprio gli azzurri ed il Sassuolo di De Zerbi: "Sono in vendita i biglietti per Sassuolo-Napoli, 17esima giornata di Serie A in programma domenica 22 dicembre.

I tagliandi, senza restrizioni, verranno messi a disposizione, con le seguenti modalità:

Prezzo: € 35.00 + diritti di prevendita

Modalità di vendita: presso i punti vendita del circuito VIVATICKET

Apertura Vendita Tribuna Nord: Martedì 17 dicembre 2019, ore 10.00

Chiusura Vendita: Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 19.00

Capienza Settore: posti 4.000 denominato “Tribuna Nord”.

Per acquistare il tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento, il tagliando acquistato nel settore Nord non sarà cedibile. Non saranno attive promozioni.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), in allegato i moduli per effettuare le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

A questo link il regolamento d’uso dell’impianto: http://www.sassuolocalcio.it/articles/?id=17/regolamento

Per i tifosi ospiti, si consiglia l'ingresso in città dalla Autostrada A1 – Uscita Reggio Emilia.

PARCHEGGI

P1 – Parcheggio Ente Fiera (distanza 2,4 km circa)

P2 – Parcheggio Ex Braglia (distanza 1,3 km circa)

P3 – Parcheggio I Petali (adiacente allo stadio) riservato ai Distinti Ospiti

P4 – Parcheggio Via Romano (500 posti, adiacente allo stadio) riservato alla Curva Ospiti