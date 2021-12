GIOVANILI PRIMAVERA, TERZO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI PERDE PER DUE RIGORI CON LA CAPOLISTA ROMA Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) LE ALTRE DI A INTERNATIONAL BUSINESS TIMES - IL FONDO SAUDITA PIF A UN PASSO DALL'INTER: I DETTAGLI E' atteso nei prossimi giorni, quando arriveranno i contratti nella sede dell'Inter, un annuncio incredibile. A dirlo è International Business Times che spiega come il fondo saudita PIF acquisirà i nerazzurri dietro il pagamento di un miliardo... E' atteso nei prossimi giorni, quando arriveranno i contratti nella sede dell'Inter, un annuncio incredibile. A dirlo è International Business Times che spiega come il fondo saudita PIF acquisirà i nerazzurri dietro il pagamento di un miliardo...