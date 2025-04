Ufficiale Senza Di Lorenzo tocca a Politano: è lui il capitano contro l'Empoli

vedi letture

In assenza del primo capitano Giovanni Di Lorenzo - out per squalifica - Antonio Conte ha scelto Matteo Politano come capitano per la sfida contro l'Empoli. Sarà il numero 21 a guidare i compagni azzurri per questa sfida.